PMJP inscreve para 1,2 mil vagas em 12 cursos EaD

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) abriu o 8º Ciclo de Formação com 1.200 novas vagas para 12 cursos à distância. As inscrições são feitas gratuitamente no link: https://bit.ly/2Yw2qu6. Já foram entregues 3.599 certificados de formação desde 2017.

Entre os cursos disponibilizados no oitavo ciclo estão: Planilhas em Excel, Introdução à Programação em C++, Introdução à Programação de Jogos em Unity 2D com C++, Entrepreneurship (Empreendedorismo), GetConnected (Conecte-se), IntroductiontoCybersecurity (Introdução a Cibersegurança), IntroductiontoIoT (Internet das coisas), Prática da Inovação e Criatividade, Introdução ao Gerenciamento e Gestão de Projetos, Introdução ao Marketing Digital, Introdução ao Design com Photoshop e, por último, Introdução do Design com Corel Draw. Cada opção possui 100 vagas disponíveis e as inscrições se encerram quando o número de vagas for preenchido.

Os cursos não possuem pré-requisitos para a inscrição e são totalmente gratuitos. Desta vez, serão 12 opções de cursos oferecidos, em formato EaD, em sua grande maioria, voltado para tecnologia e formação de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho.

Fonte: Portal Correio