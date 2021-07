Polícia civil deflagra a operação “centro de vigilância” e prende assaltante que agia no centro de Campina

A Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DRF-CG), com o apoio Centro de Operações Penitenciárias-COPEN-PB, realizou na manhã de hoje (28/07/2021) uma ação policial que culminou com a prisão de M.B.S (40 anos de idade), acusado de ser o responsável por diversos roubos a estabelecimentos comerciais do centro da cidade. O incriminado – que já havia sido preso 02 (duas) vezes por roubo majorado nos anos de 2014 e 2018, e atualmente estava cumprindo pena no regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica – foi preso em flagrante em poder de um revólver cal.32 municiado e é apontado como autor do roubo a um comércio atacadista de frutas da EMPASA, fato ocorrido dia 15/04/2021, bem como responsável pelo assalto à Loja Magazine Luiza ocorrido no dia 17/07/2021.

No hortifruti da EMPASA o acusado, juntamente com um comparsa já identificado e foragido da justiça, rendeu os funcionários – com uso de arma de fogo – e subtraíram mais de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sendo R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em espécie e o restante em cheques.

Já na Loja Magazine Luiza a dupla de assaltantes – se utilizando do mesmo modus operandi – subtraiu mais de 30 (trinta) aparelhos celulares que estavam em um mostruário e se evadiram de moto pelas ruas do centro da cidade.

A identificação da dupla de assaltantes fora revelada após 04 (quatro) meses de investigação, tendo sido levantando ainda que o acusado M.B.S tinha pleno conhecimento do “fluxo financeiro” da área, em virtude de trabalhar como manobrista e lavador de carros nas proximidades da Praça da Bandeira.

A operação conjunta DRF-CG/COPEN-PB foi intitulada “CENTRO DE VIGILÂNCIA” pois tinha a finalidade de coibir e reprimir as ações criminosas que estavam assolando o comércio do centro de Campina Grande/PB nos últimos meses.

O comparsa de M.B.S, conhecido por R.S.I (39 anos de idade), conseguiu se evadir do cerco policial, mas as diligências continuação em busca de seu paradeiro, assim como as investigações em desfavor da dupla, pois há indícios da participação dos mesmos em outros crimes patrimoniais a comércios da cidade de Campina Grande/PB.

Fonte: Ascom/ PC