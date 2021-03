Polícia Civil prende suspeito de assassinato em Campina Grande

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Campina Grande, prendeu nessa quinta-feira, 04 de março, o homem suspeito de assassinar Fábio Silva Ferreira (foto), 22 anos, no bairro da Catingueira. O crime aconteceu no dia 02 de fevereiro.

De acordo com as investigações, vítima e suspeito moravam na mesma rua e eram amigos. Mas no dia do fato, eles tiveram um desentendimento pela manhã, e à tarde, o suspeito desferiu golpes de faca em Fábio, que foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital.

Fonte: A hora agora