Policia de Campina Grande e efetua a prisão de 02 procurados da justiça

Uma ação policial da DRF-CG deflagrada na tarde de hoje (29/07/2021), visando o cumprimento de mandados de prisão expedidos pela justiça de Pernambuco e da Paraíba, resultou na prisão de J.F.C.S (19 anos de idade) e J.A.F (46 anos de idade), acusados de cometerem os crimes de roubo majorado e tráfico de drogas, respectivamente.

O jovem J.A.F, vulgo “RAIFF” foi preso no bairro Malvinas, após tentar se evadir do cerco policial pulando o muro de trás do imóvel onde se encontrava homiziado. Na residência do mesmo ainda fora encontrado e apreendido meio tablete de cocaína e demais apetrechos característicos da comercialização de entorpecentes, motivo pela qual também fora preso em flagrante por tráfico de drogas. RAIFF é acusado de ter praticado o roubo à loja Boticário da cidade de Cumaru/PE, fato ocorrido dia 06/01/2021.

Na oportunidade, 03 (três) indivíduos armados adentram no citado estabelecimento e após renderem os funcionários, subtraem cerca de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em perfumes e se evadem em um veículo FIESTA PRATA.

Já J.A.F, vulgo “JOELMA” fora presa no bairro Serrotão, por força de Mandado de prisão preventiva expedida pela 6ª vara criminal de Campina Grande/PB. A acusada estava foragida da justiça há mais de 02 (dois) anos e responde a processo pela prática do crime de tráfico de drogas. Os presos se encontram recolhidos na carceragem da central de polícia onde passarão por audiência de custódia e posterior recambiamento as unidades prisionais respectivas.

Fonte: Ascom