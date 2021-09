By

A Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, DRE, apreendeu na noite desta terça-feira, 21, mais de 100 kg de maconha.

A droga foi apreendida no bairro Vila Castelo Branco. Veja no relato do delegado Jorge Luís.

Uma entrevista coletiva está marcada para a manhã desta quarta-feira, quando será detalhada a operação.