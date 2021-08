Polícia prende dois suspeitos de participação no crime que vitimou bebê de um ano e o padrasto em Itaporanga

A Polícia Civil da Paraíba, em ação conjunta com a Polícia Militar, prendeu manhã desta quinta-feira, 19, em Itaporanga, dois homens suspeitos de participação no duplo homicídio que teve como vítimas um bebê de um ano e seu padrasto,de 26 anos de idade. O crime ocorreu no dia 7 de agosto na cidade de Itaporanga.

Segundo o delegado Luis Netto, da Delegacia Seccional de Itaporanga, além das prisões, também foram apreendidas seis munições e uma arma de fogo. “As Forças de Segurança obtiveram êxito na captura desses dois homens que, de acordo com as investigações, são os responsáveis por esse crime, mas o trabalho investigativo não termina aqui. Vamos contiuar diligenciando sobre esse caso”, disse.

O crime chocou a população de Itaporanga, pois um bebê de um ano e o padrasto foram mortos a tiros na frente da casa das vítimas. De acordo com informações publicadas na imprensa o dia do fato, um homem teria parado de moto na frente da casa das vítimas e disparou na intenção de matar o padrasto, mas os tiros também atingiram a criança.

O homem e a criança chegaram a ser socorridos no local e encaminhados ao Hospital de Itaporanga, mas devido a gravidade dos ferimentos não resistiram e morreram. O motivo do crime pode ter ligação com o envolvimento da vítima com o tráfico de drogas, fato que está sendo investigado pela Polícia.

Fonte: Ascom