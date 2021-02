Políticos paraibanos e lideranças nacionais lamentam morte do senador José Maranhão; veja notas

A classe política paraibana e lideranças nacionais lamentaram a morte do senador José Maranhão em decorrência de complicações causadas pela covid-19.

Além do governador João Azevêdo e do prefeito de João Pessoa Cícero Lucena declararem luto oficial, outros políticos também reforçaram o homem íntegro e que lutava incansavelmente pelo povo que Maranhão foi durante toda a sua vida.

Confira:

Bruno Cunha Lima:

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, emitiu nota pesar pela morte do senador José Maranhão na noite dessa segunda-feira (08). Para o prefeito, “a Paraíba perde um dos mais notáveis homens públicos da contemporaneidade, com mais de seis décadas de atividade política e que galgou os mais importantes cargos do Estado”.

Bruno Cunha Lima afirmou que apesar de na maior parte das vezes Maranhão tenha militado no campo adversário de seu grupo político, do ponto de vista partidário, o ex-deputado estadual e federal, ex-governador e senador sempre procurou manter as melhores relações pessoais com sua família.

“Desde sempre, Maranhão e Ivandro souberam alimentar uma amizade de décadas, com base no respeito mútuo”.

Adriano Galdino

“É com profundo pesar e o coração quebrantado que lamentamos a morte do senador e ex-governador José Maranhão. Maranhão demonstrou nos últimos dias, na luta contra os efeitos deste vírus devastador, a mesma garra e determinação, que nortearam toda sua trajetória de vida, mas infelizmente é mais um a tombar diante deste inimigo invisível e cruel.

A desembargadora Fátima Bezerra, companheira inseparável de vida e lutas, minha solidariedade, estendida aos filhos, parentes e amigos.

A Paraíba perde um grande líder, a política perde um grande exemplo e eu perdi um amigo, um professor. Que Deus na sua infinita misericórdia o receba com toda Glória.

Vá com Deus, meu amigo Zé Maranhão”

Senador Rodrigo Pacheco

“É com grande pesar que o Congresso Nacional recebe a confirmação, nesta segunda-feira (8), da morte do senador paraibano José Maranhão, aos 87 anos, vítima de complicações decorrentes da Covid-19. Em homenagem à sua memória, o Senado Federal decreta luto oficial de 24 horas. Ficam mantidas as reuniões internas de trabalho, como a Reunião de Líderes da Casa. José Targino Maranhão cumpria o seu segundo mandato como senador da República. Maranhão começou na política na década de 1950. Precisamente em 1955, quando foi eleito deputado estadual, cargo para o qual foi reeleito por mais três mandatos. Também foi três vezes deputado federal. E governador do estado da Paraíba em três ocasiões. As sinceras condolências do Parlamento Brasileiro à família, amigos e a todos os paraibanos e paraibanas”.

Senador Telmário Mota

“Meus sinceros sentimentos à família do amigo José Maranhão, à sua esposa, filhos e netos, que hoje se despedem desse grande nordestino, “mestre das obras”, que sempre lutou a favor da vida dos paraibanos e brasileiros. Fica a saudade e o exemplo de um grande ser humano”

Senador Humberto Costa

“Imensa tristeza receber a notícia da morte do senador José Maranhão, do MDB da Paraíba, estado irmão de Pernambuco. Um grande quadro da política, 2° membro do Senado Federal vitimado pela Covid, assim como Arolde de Oliveira. Meus sinceros sentimentos à família e aos paraibanos”

Senador Cid Gomes

“É com tristeza que recebo a notícia do falecimento do senador José Maranhão (MDB-PB). Um defensor do Nordeste. Que os parentes e amigos encontrem conforto e paz. Meus sentimentos a todos e ao povo da Paraíba”

Senador Fernando Collor

“Perdemos hoje José Maranhão, referência na política brasileira e nordestina. Ele dedicou 65 anos de sua vida à Paraíba e ao Brasil como deputado, constituinte, vice-governador, governador e senador da República. Meu sincero pesar à família, aos amigos e aos paraibanos”

Baleia Rossi, presidente nacional do MDB

Lamentamos profundamente a morte do senador José Maranhão (MDB-PB), mais uma vítima da #Covid no Brasil. Ex-governador e constituinte, Maranhão tem um legado em defesa da democracia e do povo paraibano. Para todos seus familiares e amigos, pedimos muita luz e fé em Deus.

Deputado Federal Ruy Carneiro

“A Paraíba perdeu um grande político”, ressalta Ruy

O deputado federal Ruy Carneiro se solidarizou com a família do senador e ex-governador José Maranhão, que faleceu nesta segunda-feira (8), vítima das consequências da COVID-19, em São Paulo, após 71 dias de internação. Ruy pontuou que toda a Paraíba está de luto pela perda de um homem público de longo histórico na política do Estado e do País.

“Após lutar pela vida durante mais de dois meses, infelizmente perdemos mais um colega para a COVID-19. Maranhão se soma às vítimas desse momento difícil que estamos passando no mundo e sua ausência será sentida na política paraibana e brasileira, mas também no lar, no seio de sua família, Minha solidariedade aos familiares na pessoa da desembargadora Fátima Bezerra”.

Vereador Mikika Leitão

“Perdemos um grande líder na política paraibana. Neste momento de dor, deixo todo o meu apoio e minha solidariedade à desembargadora Fátima Bezerra e todos os familiares e amigos. Sempre fui um admirador assíduo de Zé. Agradeço a Deus por sua amizade e companheiro dentro e fora do campo político nesses anos em que tive a oportunidade de conviver com Zé. Que Deus possa dar a todos a força necessária para passarem por esse momento difícil. Descanse em paz, meu amigo”.

ALPB

“É com profundo pesar e o coração quebrantado que lamentamos a morte do senador e ex-governador José Maranhão. Maranhão demonstrou nos últimos dias, na luta contra os efeitos deste vírus devastador, a mesma garra e determinação, que nortearam toda sua trajetória de vida, mas infelizmente é mais um a tombar diante deste inimigo invisível e cruel. A desembargadora Fátima Bezerra, companheira inseparável de vida e lutas, minha solidariedade, estendida aos filhos, parentes e amigos”, disse o presidente.

“A Paraíba perde um grande líder, a política perde um grande exemplo e eu perdi um amigo, um professor. Que Deus na sua infinita misericórdia o receba com toda Glória”, acrescentou.

Fonte: Blog do Ninja