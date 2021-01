Precatórios da PMCG, do tempo de Félix Araújo, começarão a ser pagos entre março e abril, diz presidente do Sintab

O presidente do Sintab, Giovanni Freire, esteve participando do programa RC Notícias, da Rádio Caturité FM, com novidades sobre os precatórios da Prefeitura Municipal de Campina Grande, da gestão do ex-prefeito Félix Araújo. Segundo o sindicalista, o advogado da entidade entrou em contato com ele, e informou que o pagamento desses recursos será iniciado entre março e abril deste ano. “Apenas alguns, não serão todos os servidores, só alguns que nós vamos convocar, organizar uma lista para não causar aglomeração”, explicou.

Giovanni explicou que esses servidores serão convocados para atualizar os dados bancários, e que esse recurso é pago exclusivamente pelo Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), e que essas correções precisam ser feitas, já que há dois anos atrás, quando houve a ultima atualização dos dados bancários, alguns dados de conta bancária não batia com o CPF do servidor. “Se faz necessário para que os advogados possam encaminhar para o Tribunal de Justiça, pro setor de precatórios, para que sejam pagos nas contas devidas”, destaca.

“Esse recurso será pago pelo Tribunal de Justiça, o Sintab vai apenas fazer a convocação, porque nós temos a estrutura na sede do sindicato, para receber esses servidores, e na próxima semana nós vamos encaminhar os nomes dos servidores, quais os dias de atendimento e horário, para que essas pessoas possam corrigir as informações do processo”, completou.

O presidente ainda explica que não há necessidade de que todos os servidores, que estão aguardando esse recurso, vão à sede do Sintab, que fica na Rua Tavares Cavalcante, 172, Centro, Campina Grande-PB. Telefone do Sintab: (83) 3341 3178.

Cerca de 3 mil servidores, ativos e inativos, da PMCG vão receber esses precatórios. Ao todo, será pago R$ 8 milhões.

