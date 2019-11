Prefeitura e Medow apresentam novidades no lay out e antecipam atrações para O Maior São João do Mundo 2020

Henrique e Juliano, Waldonys, Eliane, Biliu de Campina, Simone e Simaria, Luan Santana, Felipe Araújo e Luizinho Calixto retornam à programação do evento, que será aberto por Santana, O Cantador

Em uma noite festiva, com direito a apresentações de vários artistas e da quadrilha Arraial em Paris, além de um show pirotécnico, a Prefeitura de Campina Grande e a Medow Entretenimento apresentaram as novidades no lay out do Parque do Povo e anteciparam mais de 20 atrações já confirmadas para O Maior São João do Mundo 2020.A GD House, espaço cenográfico que homenageará o cantor Gabriel Diniz, morto no dia 27 de março deste ano, em um acidente aéreo; e o projeto San Jon, voltado para o público infantil, são as principais novidades na estrutura do evento; enquanto os retornos de Henrique e Juliano, Simone e Simaria, Luan Santana, Biliu de Campina, Eliane, Waldonys, Luizinho Calixto e Felipe Araújo, são os destaques na grade de shows. (Veja abaixo a lista completa).Durante o evento de apresentação do projeto comercial do São João 2020, também foi anunciada a presença de Santana, O Cantador, fazendo o show de abertura dos festejos juninos do próximo ano, assim como Elba Ramalho está confirmadíssima para o tradicional show na noite de 23 de junho, véspera de São João. Em 2020, Elba repetirá o formato de show apresentado no Parque do Povo, neste ano, quando trouxe vários amigos para cantar com ela.“As datas dos demais shows não estão definidas, mas todas as atrações anunciadas já estão confirmadas. E ainda tem muitas novidades em termos de atrações. Mas vamos deixar para anunciá-las em abril do próximo ano, quando fizermos o lançamento oficial da festa”, disse o empresário Jomário Souto, diretor da Medow.O prefeito Romero Rodrigues destacou que essa foi a primeira vez, em mais de 30 anos do São João, que o projeto e grande parte das atrações, são anunciados com sete meses de antecedência. “Se em 2019 realizamos o melhor São João de todos os tempos, em 2020 faremos uma edição ainda melhor”, disse.Em 2020, o Parque do Povo ganha a GD House, uma casa cenográfica em homenagem ao cantor Gabriel Diniz, na qual os visitantes poderão conhecer um pouco de sua história, por meio de vídeos, fotos e objetos pessoais do cantor. O espaço terá, ainda, o Bar do GD e um espaço interativo, no qual o público vai participar de um karaokê e cantar os principais sucessos do artista. Coube ao pai de GD, Cizinato Diniz, a apresentação do projeto da Casa do GD.O Projeto San Jon, chega para atender aos apelos dos campinenses e turistas que, conforme pesquisa de opinião encomendada neste ano pela Medow, sentem falta de um espaço no qual as crianças possam se divertir. A família San Jon estará presente no Parque do Povo, diariamente, interagindo com o público. A área cenográfica do San Jon incluirá loja de souvenirs, playground e uma arena de games. Nesse local, as crianças poderão brincar e participar de forma mais ativa d’O Maior São João do Mundo.Por outro lado, o projeto San Jon Raiz chega para atender ao público que prefere ouvir e dançar o legítimo forró pé de serra. O espaço funcionará na casa de Recepções My Dream, com vila cenográfica, praça de alimentação e arena de shows. Essas novidades na estrutura d’O Maior São João do Mundo, poderão ser utilizadas pelas empresas patrocinadoras, para melhor expor seus produtos e/ou serviços.A apresentação do projeto São João 2020, reuniu patrocinadores já confirmados para a edição 2020 do São João de Campina Grande, a imprensa, convidados dos setores de turismo e da rede hoteleira, além de representantes de empresas que possam vir a patrocinar o evento. O Maior São João do Mundo 2020 será realizado de 05 de junho a 05 de julho.

Saia Rodada;

Cavalo de Pau;

Pedrinho Pegação;

Matheus & Kauan;

Luan Santana;

Luan Estilizado;

Sâmya Maia;

Walkyria Santos;

Eliane;

Elba Ramalho;

Santana;

Waldonys;

Flávio José;

Ton Oliveira;

Xand Avião;

Henrique e Juliano;

Kátia Cilene;

Simone e Simaria;

Os 3 do Nordeste;

Felipe Araújo;

Cavaleiros do Forró;

Calcinha Preta;

Luizinho Calixto;

Henry Freitas;

Jonas Esticado;

Bonde do Brasil;

Biliu de Campina.

Fonte: Assessoria de Imprensa Medow Entretenimento e Codecom