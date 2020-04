Presidente da Associação das Malvinas, Mércio Franklin, se filia ao PSL para concorrer a vereador em CG

O presidente da associação de moradores das Malvinas, maior bairro de Campina Grande, Mércio Franklin, se filiou no PSL.

A informação confirmada pelo assessoria neste sábado (4), último dia para quem irá disputar as eleições deste ano, se filiar.

A nova legenda, que na Paraíba é comandada pelo deputado federal Julian Lemos, terá a candidatura de Arthur Bolinha para prefeito de Campina Grande.

Segundo Franklin, o ingresso no PSL se deu porquê o partido não tem envolvimento com corrupção e terá a candidatura de Arthur Bolinha, para prefeito.

“Hoje chego ao PSL para continuar lutando contra a corrupção, a polarização, as oligarquias familiares que se alternam no poder e o radicalismo. Somarei forças com Bolinha, homem honesto e trabalhador que irá tirar a cidade do retrocesso administrativo”, disse Mércio.

O líder comunitário, que disputa uma cadeira na câmara de vereadores nas eleições deste ano, destacou que esse é um novo desafio em sua vida pública, o que exigirá muita dedicação e compromisso.

“Com mais de 20 anos de atividades políticas, tenho a tranquilidade de ter uma história limpa e sem manchas de corrupção. Sempre trabalhei com honestidade e muita fé, fazendo sempre o melhor para ajudar o meu próximo, agora no PSL vamos fazer ainda melhor, agora somos 17″, concluiu.

Fonte: Ascom