Presidente da Câmara de Vereadores de C,Grande recebe mais de R$ 20 mil e lidera ranking dos mais bem pago da Paraiba

Os presidentes das Câmaras Municipais de Vereadores na Paraíba não têm do reclamar em relação aos salários recebidos. Apesar de ter quatro parlamentares a menos do que a de João Pessoa, Campina Grande, no Agreste paraibano, lidera no ranking dos maiores salários pagos com pouco mais de R$ 20 mil. Os dados, levantados pelo ClickPB , são referentes ao mês de julho de 2021 e estão na plataforma Sagres do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PB).

José Marinaldo Cardoso (Republicanos) ganhou em julho uma remuneração de R$ 20.042,00. A Câmara Municipal de Campina Grande conta com 23 parlamentares, incluindo o presidente. Em segundo lugar, aparece a Câmara de João Pessoa, que tem 27 vereadores. O presidente da Casa Napoleão Laureano, Valdir Jose Dowsley (Avante) – Dinho, recebeu R$ 19.500,00.

Ainda conforme os dados, as remunerações dos dez mais variam de R$ 20.042,00 a 11.394,00. Estão nesse ranking, além de Campina Grande e de João Pessoa, Santa Rita (tem 19 vereadores), Bayeux (17 vereadores), Patos (17 vereadores), Guarabira (15 vereadores), Cabedelo (15 vereadores), Itabaiana (11 vereadores), Conde (11 vereadores) e Sapé (15 vereadores).