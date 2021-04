PRF registra feriadão sem mortes em acidentes de trânsito na Paraíba

O feriado foi marcado pelo elevado fluxo de veículos transitando nas rodovias federais, aumento no número de veículos recuperados e de pessoas detidas

A Polícia Rodoviária Federal encerrou a Operação Semana Santa 2021 no último domingo (4). O reforço no policiamento foi realizado entre os dias 01 e 04 de abril em todo o estado da Paraíba. Apesar da crise mundial provocada pela COVID-19, a movimentação nas rodovias foi intensa, superando fluxo de veículos do ano anterior.

Mesmo com o aumento no fluxo de veículos durante todo o feriado da Semana Santa quando comparados com o movimento registrado no ano de 2020, início da crise da COVID-19, este ano não foi registrado nenhum acidente com óbito nas rodovias federais do estado. Em 2020 foram registrados sete acidentes e uma pessoa morreu. Este ano, apesar do número de acidentes ter aumentado, sendo registrado 13 acidentes, a letalidade diminuiu, não sendo registradas vítimas fatais.

O número de ocorrências criminais aumentou de forma expressiva. Em quatro dias de Operação, 15 pessoas foram presas, o que representou um aumento de 114% quando comparado com o ano anterior, quando 7 pessoas foram detidas pelos mais diversos tipos de crimes. O número de veículos roubados recuperados também aumentou 200%, saindo de dois para seis veículos roubados recuperados. Também houve a apreensão de 1 kg de maconha que estava com um casal.

Durante toda Operação foram fiscalizados 313 veículos e 366 pessoas. Ao todo, 490 infrações de trânsito foram flagradas. A PRF também flagrou seis motoristas dirigindo sob efeito de álcool.

Fonte: Repercute PB