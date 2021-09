PROBLEMAS NA ESTRUTURA: Teto de esportes da UFCG desaba

O teto do ginásio de esportes da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) desabou, neste domingo (12). Segundo a prefeitura universitária, a quadra já estava interditada por problemas na estrutura. Como não havia alunos e servidores no local no momento da queda, ninguém se feriu.

Já havia sido identificado, através do corpo técnico da universidade, que o ginásio precisava de serviços de manutenção corretiva, principalmente na estrutura metálica que dava suporte ao teto. Com a identificação do problema, segundo a UFCG, o ginásio foi interditado para que os trâmites administrativos pudessem ser realizados e a quadra fosse reparada. A universidade ainda não informou o que deve ser feito no espaço que caiu. A área de interdição vai ser aumentada para garantir a segurança da comunidade acadêmica.