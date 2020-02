Procon de Campina dá dicas para o consumidor aproveitar o carnaval com tranquilidade

Às vésperas do Carnaval, para ajudar os consumidores foliões a brincar com tranquilidade o Procon de Campina Grande traz algumas dicas visando à prevenção de um consumo por valor justo.

Para começar o folião tem de tomar cuidado na compra dos produtos mais populares da época, como confetes, fantasias, espumas ou sprays, entre outros. As espumas, fogos ou sprays devem estar armazenados em frasco totalmente lacrado. Rivaldo Rodrigues coordenador executivo do Procon Municipal explica que ao adquirir esse tipo de produto, o consumidor deverá verificar se as válvulas estão funcionando de maneira correta, evitando assim futuros acidentes.

“O consumidor deve ficar atento, sobretudo aos produtos comercializados por ambulantes, que embora possam apresentar um preço menor, não possuem, muitas vezes, a mesma segurança dos vendidos em lojas especializadas, expondo o consumidor folião, principalmente crianças, a riscos graves como intoxicações, perfurações, alergias e asfixias, entre outros danos à saúde” orienta.

Outra dica é sobre a compra de fantasias e abadás, antes de comprar o produto, é importante que o folião faça uma pesquisa de preços e verifique as informações sobre as características da peça escolhida, como cor, tamanho e composição do tecido, além de acessórios. Recomenda-se observar também a política de troca do estabelecimento: se o local permite a troca em razão do gosto, tamanho ou cor do produto e se estabelece prazo, por exemplo. E para garantir a troca é importante exigir a nota fiscal, pois o documento pode ser necessário para eventuais reclamações.

Outra orientação importante é sobre o uso de cartão de crédito/débito. Por serem mais práticos para os que não querem andar com dinheiro, os cartões são também alvos de criminosos. Que no momento em que o consumidor está efetuando o pagamento, os golpistas se aproveitam da distração da vítima para captar a senha digitada e fazer a troca do cartão por outro muito parecido.

Rivaldo Rodrigues orienta que “o consumidor deve estar sempre atento ao seu cartão bancário, verificando os dados corretos, como o nome e a bandeira quando efetuar qualquer tipo de operação, especialmente em locais públicos de grande movimentação. Pois os golpistas de plantão aproveitam os locais movimentados para roubar senhas, fazer a troca de cartões ou cobrar em duplicidade. Por isso fique atento, verifique se o valor digitado pelo vendedor na maquininha é o valor correto, caso esteja diferente, peça a correção imediatamente e só depois continue com a operação. Olhe também o recibo emitido pela máquina. Se algo estiver errado, deve-se exigir o estorno da operação”.

Sobre a customização de abadás, é fundamental que o folião celebre um contrato com a loja ou com o profissional responsável pelo serviço. O contrato pode ser um documento feito à mão, mas que tenha os dados e a assinatura da contratante e do contratado, além do maior número de detalhes possíveis sobre o serviço, como a forma de pagamento e os prazos estabelecidos. Você também pode acionar o Procon no WhatsApp 98185-8168 caso o fornecedor, mesmo que autônomo, tenha entregue o serviço mal feito ou fora do prazo.

E por último fique atento aos alimentos e bebidas. Verifique sempre a validade dos produtos e as condições de higiene do local escolhido para alimentação. E certifique-se quanto a procedência para evitar a compra de produtos falsificados ou violados.

Fonte: Codecom