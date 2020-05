QUASE DOBROU EM 24 HORAS: Lagoa Seca agora tem 21 casos confirmados e monitora mais de 70 pacientes suspeitos de Covid-19

By

Em apenas 24 horas, o número de casos confirmados de Covid-19 em Lagoa Seca quase dobrou. Até ontem eram 13 casos, mas a atualização do boletim epidemiológico desta terça-feira (19) revela que a cidade conta agora com 21 pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

Os pacientes residem no bairro Bela Vista Monte Alegre, São José e comunidade do Floriano e no sítio Covão.

Já o número de suspeitos contabiliza, neste momento, 70 pessoas.

Vale lembrar que duas pessoas do município já morreram por causa da doença.

A Secretaria de Saúde disponibiliza linhas telefônicas, caso haja interesse de alguém em sanar dúvidas ou relatos de que existam pessoas que chegaram na cidade oriundas de outros estados ou países. Seguem os contatos: 3366-1436/ 3366-1990/ (83) 99147-6156

(DECOM/PMLS)