RC INELEGÍVEL – Por 6 votos a 1 , ministros do TSE condenam Ricardo Coutinho à inelegibilidade por abuso de poder político e econômico

Os ministros Luís Felipe Salomão, Tarcísio Vieira, Edson Fachin ,Alexandre de Moraes, e Luís Roberto Barroso , acompanharam o relator ministro Og Fernandes, do TSE, e condenaram Ricardo Coutinho a pena de inelegibilidade por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2014. O julgamento terminou em 6 votos a 1 , com voto vencido do ministro Sérgio Banhos.

O julgamento das três Ações de Investigação Judicial Eleitoral foi retomado nesta terça-feira, dia 10, com o voto do ministro Luís Felipe Salomão.

No início do julgamento no final do mês de agosto o relator ministro Og Fernandes, votou pelo aumento da multa a Ricardo Coutinho em uma das Aijes, e pela inelegibilidade do socialista nas outras duas Aijes.

As Ações de Investigação Judicial Eleitoral foram ajuizados pelo PSDB e pela Procuradoria Regional Eleitoral desde 2014 e só agora, seis anos depois, chegaram ao final com o julgamento no TSE.

Fonte: Marcelo Jose