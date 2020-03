Reitor da UEPB destaca possibilidade de retorno das aulas antes da previsão

By

Nessa terça-feira, 17, aconteceu, na Reitoria da Universidade Estadual da Paraíba, uma reunião com os reitores das universidades de Campina Grande objetivando um posicionamento a respeito da prevenção do novo coronavírus.

O reitor da Universidade Estadual da Paraíba, Antonio Rangel Junior, em entrevista para o programa “Conexão Caturité”, afirmou que a decisão da suspensão das atividades nas instituições foi dada visando diminuir ao máximo tanto a circulação de pessoas, como também uma maneira de reduzir os danos do vírus.

– A recomendação foi nesse sentido, nós estamos suspendendo as aulas que é a atividade principal da universidade e estaremos também anunciando como deverá funcionar cada estrutura da instituição, através de uma normativa própria da UEPB: como deverá funcionar, o que deverá funcionar, em que circunstâncias, em que modalidades, para que todas as pessoas, na medida possível, possam ficar em casa – disse.

No entanto, a orientação não é somente em relação às aulas da graduação. Atividades como defesas de dissertação, projetos, mestrados e doutorados têm a opção de dar continuidade online, através, é claro, de acordos entre os estudantes e professores, pontuou o reitor.

A data de previsão para o retorno das aulas é no dia 13 de abril, mas, ainda segundo Rangel, uma nova reunião já está agendada para o dia 3 do mesmo mês, possibilitando uma análise do cenário para iniciar uma nova discussão sobre a possibilidade de antecipar o retorno das aulas ou prorrogar a suspensão.

Fonte: Paraiba Online