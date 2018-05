Republicado edital para seleção de desenvolvedor com oferta de vaga para pessoa com deficiência

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), através da Comissão Permanente de Concursos (CPCon), republicou o edital para seleção de analistas de sistemas, incluindo a oferta de 5% das vagas do processo para candidatos com deficiência, conforme determina a Lei Estadual Nº 5.556/92. Com a republicação do edital, as inscrições serão reabertas e poderão ser feitas das 10h do dia 21 de maio às 23h59 do dia 27 do mesmo mês (horário local), exclusivamente através do endereço eletrônico http://cpcon.uepb.edu.br.

Ao todo, o processo seletivo está ofertando 20 vagas, sendo 19 de ampla concorrência e uma para pessoas com deficiência. O candidato cuja inscrição tenha sido homologada anteriormente, mas deseja concorrer à vaga para pessoas com deficiência, deve encaminhar e-mail para a CPCon, no endereço cpcon@uepb.edu.br, fazendo a solicitação e encaminhando o laudo, de acordo com o Capítulo VII do edital, dentro do prazo do novo cronograma.

O processo seletivo constará de análise de currículo (caráter eliminatório), prova teórico-objetiva e prova prática (ambas de caráter eliminatório e classificatório). Os candidatos devem enviar o currículo, até as 23h59 do dia 27 de maio, para o e-mail selecaosimplificadactic@uepb.edu.br, indicando no assunto “Vaga para Desenvolvedor”. A relação dos currículos selecionados será divulgada no dia 11 de junho. As provas teórico-objetiva e prática serão realizadas no dia 17 do mesmo mês, com o resultado final sendo divulgado no dia 25 de junho.

São requisitos para ocupação de vaga na seleção: ter nível superior em Ciências da Computação ou áreas afins, mais um ano de experiência comprovada com desenvolvimento em JAVA2EE (Servlet, JSP, JSTL, JSF) ou frameworks baseados em Javascript, além de conhecimento prático nas seguintes tecnologias: React (javascript), Primefaces (JSF), Spring boot e Hibernate.

