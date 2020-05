Romero anuncia antecipação de feriados, suspensão do comércio, de feiras e do transporte público por cinco dias em Campina Grande

By

Romero anuncia antecipação de feriados, suspensão do comércio, de feiras e do...

Através de live, prefeito descarta lockdown imediato, mas crê que restrições pode ajudar no controle da curva epidemiológica na cidade

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues anunciou na tarde desta segunda-feira, 25, por meio das redes sociais, novas medidas para ampliar o isolamento social na cidade. Ele descartou a adoção local imediata, por enquanto, de um “lockdown”, mas definiu um pacote que suspende as atividades em Campina por um período de cinco dias, a partir do próximo sabado, 30.

O prefeito anunciou, como principal medida, que as atividades comerciais da cidade estarão fechadas durante um “feriadão” de cinco dias, começando neste sábado, 30, até a quarta-feira da próxima semana (3 de junho). Para tanto, haverá, naqueles dias, a suspensão total do transportes públicos – a não ser por questão de emergência de saúde. Não funcionarão, também, as feiras livres e os mercados públicos.

O período restritivo durante cinco dias será possível por conta da antecipação de três feriados: Corpus Cristh (dia 11 de junho), São João (24 de junho) e 2 de novembro (Finados). Com a concordância da Diocese local, estes feriados foram transferidos para segunda, terça e quarta-feira.

Em seu pronunciamento, o prefeito foi acompanhado pela secretaria de Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas; secretário de Saúde, Felipe Reul; superintendente da STTP, Félix Araújo Neto e do coordenador do Cadastro Único, Rubens Nascimento, da Semas.

Fonte: Codecom