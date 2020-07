Romero anuncia mudanças na equipe de primeiro escalão da Prefeitura de Campina Grande

Mudanças contemplam as secretarias de Cultura, Planejamento e Sejel, além da Urbema

O prefeito Romero Rodrigues anunciou, no início da tarde desta quinta-feira, 2, mudanças na equipe de primeiro escalão do Município. No geral, são cinco nomes que, na forma de remanejamento ou nomeação direta, passam a ocupar espaços em secretarias e órgão da administração indireta. O anúncio foi feito durante reunião no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais – Ipsem.

Por decisão de Romero Rodrigues, a nova secretária de Cultura do Município passa a ser a professora universitária Giseli Sampaio. Ela já integra a equipe da Secult há vários anos e tem envolvimento direto em projetos culturais da gestão, a exemplo do Casamento Coletivo, um dos destaques do Maior São João do Mundo. Como adjunto da pasta, o prefeito está designando o ativista cultural Erasmo Rafael, que passará a acumular o cargo com a diretoria do Teatro Municipal Severino Cabral.

Deixando o cargo de adjunto da Secult, o engenheiro e empresário Luiz Alberto Leite está sendo nomeado por Romero Rodrigues para a presidência da Empresa de Urbanização da Borborema – Urbema. Luiz integra a equipe de Romero também desde o início da gestão e foi o primeiro secretário de Desenvolvimento Econômico do Município no governo Romero e é um dos responsáveis pela concepção da estatal que agora passa a presidir.

Urbema e adjunta da Seplan

Luiz Alberto assume a presidência em substituição ao advogado Raymundo Asfora Neto, que passa a ocupar a titularidade da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Campina Grande. Asfora vinha acumulando o cargo de presidente com a interinidade na Sejel. Ainda na atual gestão, o jovem advogado já respondeu como coordenador jurídico do Procon e foi adjunto do Gabinete do Prefeito e também da Secretaria de Saúde.

Por fim, como adjunta da Secretaria de Planejamento do Município, Romero Rodrigues mandou preparar a nomeação da advogada Alana Carvalho. Ela já integra a equipe da Seplan, como assessora jurídica, e tem ampla experiência em Parcerias Público Privadas, fazendo parte do comitê gestor do setor na pasta.

Fonte: Codecom