Romero anuncia Tovar Correia Lima como novo secretário de Planejamento de Campina Grande

Deputado assume cargo na próxima segunda, 18. Diogo Flávio é efetivado na Administração O prefeito Romero Rodrigues anunciou, na manhã desta quinta-feira, 14, o nome do deputado Tovar Correia Lima (PSDB), 39, como novo secretário de Planejamento de Campina Grande. Tovar, que se licenciou da Assembleia Legislativa da Paraíba, assumirá o cargo no primeiro escalão da Prefeitura na próxima segunda-feira, 18. Com a chegada de Tovar Correia Lima na Seplan, Romero Rodrigues efetivará o atual secretário da pasta, Diogo Flávio Lyra Batista, como titular da Administração do Município. Diogo vinha acumulando os dois cargos desde julho deste ano. Não é a primeira vez que Tovar Correia Lima é chamado para colaborar com a gestão de Romero Rodrigues. Como vereador, se licenciou do cargo em janeiro de 2013 para assumir a Chefia do Gabinete do Prefeito, só deixando o cargo em abril de 2014 para disputar cadeira na Assembleia Legislativa, para a qual foi eleito. Em julho de 2017, Tovar Correia se licenciou da Assembleia e aceitou convite do prefeito campinense para retornar ao governo municipal de Campina Grande, como secretário de Ciência e Tecnologia. O deputado licenciado só deixou o cargo em abril de 2018, ao desincompatibilizar para concorrer à reeleição à Assembleia, tendo novamente obtido êxito na campanha, sendo reeleito. Fonte: Codecom