Romero Rodrigues anuncia grade artística do Maior São João do Mundo 2020

Santana, Elba Ramalho, Zé Neto & Cristian, Gustavo Mioto e Naiara Azevedo são algumas das atrações no Palco Gabriel Diniz

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, fez na manhã desta sexta-feira (6), na My Dreams Recepções, no bairro do Itararé, o lançamento oficial da grade artística da edição 2020 do Maior São João do Mundo. O presidente da empresa Medow Entretenimento, responsável pela gestão da festa, Jomário Souto, também participou do evento festivo, além do vice-prefeito Enivaldo Ribeiro, deputado federal Pedro Cunha Lima, secretários municipais, vereadores, artistas e empresários ligados ao setor turístico.Este ano, o maior evento turístico do interior do Brasil será realizado no período de 5 de junho a 5 de julho. Foram anunciados os artistas que se apresentarão no palco principal, batizado de Gabriel Diniz.A edição deste ano do Maior São João do Mundo será aberta com shows de Flávio José, Calcinha Preta, Biliu de Campina e outros nomes consagrados na música nordestina. Também durante o transcorrer da programação se apresentarão nomes como Elba Ramalho e Santana. Entre as principais novidades se destacam a dupla Zé Neto & Cristian e os cantores Gustavo Mioto e Naiara Azevedo.Para o prefeito Romero Rodrigues a edição de 2020 tem tudo para ser a maior da história do tradicional evento junino de Campina Grande, devendo atrair um expressivo fluxo turístico integrado por pessoas oriundas de todas as partes do Brasil e do exterior.O prefeito ainda avaliou positivamente a política de parceria público-privada para a realização da festa, pois graças à economia efetivada com o evento será possível inaugurar, em julho deste ano, o Hospital da Criança e do Adolescente de Campina Grande, que contará com mais de 130 leitos.Sobre a estrutura do Parque do Povo, Romero esclareceu que, além do Palco Gabriel Diniz, na área do evento existirão outros espaços destinados a homenagear importantes personalidades que fizeram parte da história do Maior São João do Mundo, a exemplo a professora Lenira Rita, empresário Antônio de Oliveira Jatobá e o poeta Ronaldo Cunha Lima.Por sua vez, o diretor da Medow, Jomário Souto, explicou que a apresentação da grade, com 90 dias de antecedência, foi possível graças ao trabalho de planejamento que vem sendo feito pela equipe da empresa, desde o ano passado.

Outros anuncios A grade que foi apresentada foi apenas do Palco Gabriel Diniz. As programações da Pirâmide, palco cultural, Ilhas de Forró, Galante e São José da Mata, que representam mais de 450 atrações cem por cento regionais serão anunciadas posteriormente. Só no Parque do Povo, durante os 30 dias de festas, serão cinco palcos, com uma média de três apresentações por noite. A programação

Eis a grade de programação da edição 2020:

Dia 05/06:

Calcinha Preta

Flávio José

Biliu de Campina

Genival Lacerda e João Lacerda

Eric Land

Dia 06/06:

Simone e Simaria

JM Puxado

Capilé

Tinho Lima

Dia 07/06:

Banda Encantus

Sâmya Maya

Fernanda Lima

Felipe Alcântara

Dia 09/06:

Evento religioso

Dia 10/06:

Dorgival Dantas

Luan Estilizado

Pedrinho Pegação

Felipe Warley

Dia 11/06:

Kátia Cilene

Banda Cascavel

Aduílio Mendes

Dia 12/06:

Walkyria Santos

Gil Mendes

Mexe Ville

Fabiana e Forro das Antigas

Dia 13/06:

Felipe Araújo

Ana Barros

Coroné Grilo

Fabiano Guimarães

Dia 14/06:

Waldonys

Os 3 do Nordeste

Forró da Barka

Edu e Marial

Dia 16/06:

Padre Nilson Nunes e convidados

Dia 17/06:

Filipe Santos

Geovane Júnior

Estella Alves

Dia 18/06:

Cavalo de Pau

Poeta Francinaldo

Forrozão das Antigas

Cumpade João e seus Cabras

Dia 19/06:

Matheus e Kauan

Jonas Esticado

Henry Freitas

Berinho Lima

Dia 20/06:

Zé Neto e Cristiano

Fabiano Guimarães

Edyr Vaqueiro

Matheus Fernandes

Dia 21/06:

Brasas do Forró

Assisão

Duquinha

Forró da Resenha

Dia 22/06:

Niedson Lua

Karkará

Forró 3×4

Candeeiro Natural

Dia 23/06:

Elba Ramalho e convidados

Dia 24/06:

Ton Oliveira

Rapha Mello

Os Parazin

Douglas Pegador

Dia 25/06:

Eliane

Tan

Gitana Pimentel

Dia 26/06:

Gustavo Mioto

Nayara Azevedo

Ramon Schnayder

Garota Sertaneja

Dia 27/06:

Henrique e Juliano

Os Gonzagas

Iohannes

Coco Seco – César e Artur

Dia 28/06:

Bonde do Brasil

Forró Campina

Forró do Nosso Jeito

Priscila Senna

Dia 29/06:

Luizinho Calixto

Diego Santana

Forró D2

Dia 30/06:

Evento religioso

Dia 01/07:

Ana Barros

Inaldete Amorim

João Neto Pegadão

Dia 02/07:

Cavaleiros do Forró

Forró do Garotinho

Bob Léo Mercadoria

Lucca e Wilker

Dia 03/07:

Raí Saia Rodada

Márcia Felipe

Banda Palov

Donas da farra

Dia 04/07:

Wesley Safadão

Gegê Bismarck

Luka Bass

Fabrício Rodrigues