Secretaria de Saúde inicia campanha Outubro Rosa, nesta quinta, no Aluízio Campos

Nesta quinta-feira, 1, começa a campanha Outubro Rosa, que chama a atenção para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Em Campina Grande, a Secretaria Municipal de Saúde realiza o lançamento da campanha na Unidade Básica de Saúde Crisóstomo Lucena, no Complexo Habitacional Aluízio Campos, a partir das 8h.

Todas as Unidades Básicas de Saúde da cidade vão realizar programação de consultas e encaminhamento para exames, principalmente a mamografia. As unidades também vão intensificar a oferta de exame citológico, que detecta o câncer de colo do útero.

Uma das novidades este ano é que o Ônibus Rosa está de volta à programação da campanha e vai levar serviços, de forma itinerante, aos bairros. A Secretaria de Saúde vai levar serviços a grupos de trabalhadoras de empresas formais, como indústrias e empresas de serviços. Algumas UBS também vão realizar atendimentos noturnos para contemplar as trabalhadoras.

“Vamos precisar fazer uma grande busca ativa, para encaminhar essas mulheres ao atendimento adequado, principalmente porque estamos na pandemia. Mas o cuidado com a saúde de forma integral da mulher não pode ser interrompido”, disse a coordenadora Municipal de Saúde da Mulher, Aleksandra Costa.

Além de todos estes serviços, também será utilizado um trailler, no qual serão realizados testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis. Outra novidade é que a Secretaria de Saúde também vai consolidar, durante este mês, nas Unidades Básicas de Saúde, o serviço de aplicação do DIU, um método contraceptivo fundamental no planejamento familiar e na saúde da mulher.

Fonte: Codecom