Secretário Geraldo Medeiros diz que “não é o momento de se pensar em eventos como réveillon e carnaval”

O secretário de Saúde Geraldo Medeiros falou nesta segunda-feira (30) sobre o novo decreto estadual, com medidas de combate a disseminação do coronavírus na Paraíba, que será editado nos próximos dias. Para o médico pneumologista, ainda é cedo para se falar sobre megaeventos como réveillon e carnaval com a iminência da chegada da variante delta ao estado.

“Nós estamos na iminente chegada da variante delta na Paraíba, consequentemente há uma possibilidade do incremento do número de casos. A tendência desse decreto é que haja a manutenção dos protocolos e também das restrições”, disse o secretário em entrevista a TV Cabo Branco.

Sobre a possibilidade de grandes eventos, o médico destacou que ainda não é o momento de se pensar na realização festas desse tipo. “Eu acho que o momento ainda não é esse. Nós temos uma variante delta já em transmissão comunitária na maioria dos estados brasileiro. Haverá no mês de setembro um incremento no números de casos novos e comparando com outro países, há necessidade de mantermos esses cuidados e megaeventos como réveillon, carnaval, esses não devem ser analisados neste momento”, afirmou o médico.

Fonte: Primeiras Notícias