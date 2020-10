Secult receberá documentação dos projetos da Lei Aldir Blanc até a próxima terça

A Secretaria de Cultura de Campina Grande informa que, por decreto do Prefeito Romero Rodrigues, que transferiu as comemorações do dia do Servidor Público – 28 de outubro – para o dia 30 de outubro, essa sexta-feira fica definida como ponto facultativo em todos os órgãos públicos.

Aos contemplados pela Lei Aldir Blanc, que teriam o prazo até essa sexta-feira para entrega da documentação complementar, o prazo será estendido até a próxima terça-feira, 3 de novembro. A entrega dos documentos deverá ser realizada no prédio da Secult, situada ao lado do Terminal de Integração, das 8h às 12h.

Campina Grande é uma das primeiras cidades do país a chegar nesta fase da Lei Aldir Blanc, que visa conceder ajuda financeira emergencial para artistas, coletivos e empresas do segmento cultural, que enfrentam dificuldades resultadas pela pandemia da Covid-19. No âmbito municipal, foram classificados 484 projetos, que abrangem cerca de 2 mil artistas campinenses.

Fonte: Codecom