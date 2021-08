Semana inicia com 91 oportunidades de emprego em Campina Grande

Maioria das vagas é para trabalhadores com capacidade para atuar em serviços da indústria ou experiência em operar máquinas pesadas

A semana começa com 91 oportunidades de emprego em Campina Grande, por meio do Sine Municipal. O destaque nesta segunda-feira, 23, fica por conta das 20 vagas disponíveis para contratação imediata de pessoas com ou sem experiência. A seleção será realizada ainda nesta semana de forma presencial. E continua aberta a vaga para o cargo de gerente de supermercado, no município de Boa Vista.

Os candidatos interessados nas vagas ofertadas devem procurar o Sine Municipal e apresentar os seguintes documentos: carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e o currículo atualizado. Os cargos serão ocupados por profissionais que se adequarem aos requisitos das empresas contratantes.

Em razão da pandemia da covid-19, o Sine continua com o atendimento presencial restrito ao agendamento para Seguro Desemprego. Nesse caso, os trabalhadores podem agendar o atendimento pelo número (83) 98856-1567. Para todas as outras ações, o órgão disponibiliza atendimento online.

Pela internet é possível acesso aos serviços de Novos Cadastros, Atualização de Dados Cadastrais e Preenchimento do Currículo Digital. O Sine disponibiliza, ainda, dois links, especialmente, para Novo Cadastro e/ou Atualização Cadastral https://forms.gle/ h8yVfRj2eCNurJij6. E para Cadastrar Currículo Online o link é https://forms.gle/ ehtTJHd2zXovA1Pu5

É importante que os campos sejam preenchidos com todas as informações solicitadas no formulário.

Estão à disposição dos trabalhadores em Campina Grande as seguintes vagas:

Analista de logística de transportes (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

Auxiliar administrativo (ensino médio completo + experiência com licitações e/ou escritório) 5 vagas

Auxiliar de cozinha (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 8 vagas

Auxiliar de lavanderia (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

Auxiliar de limpeza (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 8 vagas

Auxiliar de linha de produção (ensino fundamental completo + com ou sem experiência na área, porém com capacidade para trabalhar com máquinas pesadas) 20 vagas

Consultor administrativo (ensino superior incompleto em administração/ recursos humanos/ marketing e afins + 6 meses de experiência) 2 vagas

Consultor de vendas (ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada) 5 vagas

Copeiro (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Costureiro em geral (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 8 vagas

Cozinheiro de restaurante (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 2 vagas

Cozinheiro em geral (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência + disponibilidade para viagens) 1 vaga

Eletricista de instalações (ensino técnico em eletroeletrônica completo + experiência em serviços para subestações de energia) 1 vaga

Estoquista (ensino médio completo + experiência em segurança e monitoramento eletrônico) 1 vaga

Gerente administrativo (ensino superior em administração + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Gerente de supermercado (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira + disponibilidade para trabalhar em Boa Vista) 1 vaga

Mecânico de auto em geral (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 2 vagas

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (ensino técnico em mecânica industrial completo + experiência em mecânica preventiva e corretiva em máquinas) 1 vaga

Mecânico em manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração (ensino técnico em refrigeração completo + 6 meses de experiência) 4 vagas

Monitor interno de alarmes (ensino técnico em mecânica industrial completo + experiência de 6 meses comprovada + disponibilidade de horários flexíveis diurno/noturno) 2 vagas

Operador de acabamento gráfico industrial (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Operador de retroescavadeira (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Pasteleiro (ensino fundamental incompleto + 6 meses experiência em carteira + disponibilidade para trabalhar a partir das 4h da manhã) 1 vaga

Pizzaiolo (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Promotor de vendas (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Químico (ensino superior completo em química + 6 meses de experiência comprovada) 1 vaga

Recepcionista atendente (ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada) 2 vagas

Separador de material reciclável (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência comprovada) 1 vaga

Serralheiro (ensino médio completo + pessoa com deficiência + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Supervisor comercial (ensino médio completo + 6 meses de experiência em vendas externas) 1 vaga.

Vendedor interno (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga.

Vendedor pracista (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 4 vagas

Fonte: Ascom