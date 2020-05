Senado aprova PL de Daniella Ribeiro que pede adiamento do Enem

O PL 1.277/2020, que pede o adiamento das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), foi aprovado por 75 votos a 1 na sessão de terça-feira (19), no Senado Federal. A senadora Daniella Ribeiro (Progressistas), autora do projeto, comemorou o resultado da votação e disse que a vitória é dos estudantes brasileiros. Agora, a matéria segue para votação na Câmara dos Deputados.

Ontem, durante a sessão, Daniella destacou a dificuldade de milhares de estudantes brasileiros que deixaram de ter aula no início da pandemia do coronavírus no Brasil. “Como ficam os estudantes que não têm acesso à internet, não podem comprar livros, não têm, sequer um computador ou um local reservado em casa para estudar? Essa é a realidade que temos no nosso país, e isso representa desigualdade”, afirmou.

O PL 1.277/2020 prevê que, diante de estado de calamidade, como o atual, seja feita a prorrogação automática da aplicação de provas, exames e demais atividades de seleção para acesso ao ensino superior, com destaque para as provas do Enem, marcadas para novembro deste ano. A senadora apresentou o PL em abril, quando a pandemia fazia suas primeiras vítimas fatais no Brasil.

Ela destacou também que a aprovação do PL não prejudica os estudantes que têm melhores condições financeiras e podem pagar, por exemplo, por uma plataforma de estudos. “O projeto vem para não aumentar ainda mais a desigualdade no nosso país. Espero que possamos colocar rostos e nomes nesses estudantes que hoje vivem em casas com várias pessoas, tomando conta dos irmãos, sem computador, sem internet, sem livros. Esses estudantes precisam da aprovação desse projeto”, pontuou.

