Sine Municipal oferece 127 vagas de empregos em Campina Grande

A semana inicia com oportunidades de emprego para os cidadãos de Campina Grande e região. A Prefeitura Municipal, por meio do sistema de cadastro do Sine, está oferecendo 127 vagas de emprego nesta segunda-feira, 26. As oportunidades estão direcionadas aos trabalhadores com ensino fundamental completo, além de experiência de 6 meses na área de atuação. Apenas uma vaga (para a função de açougueiro) é para o município de Pocinhos.

Em razão da pandemia do novo coronavírus, o Sine restringiu o atendimento presencial apenas para casos específicos. Mas disponibilizou o atendimento on-line. É necessário que o candidato tenha em mãos a carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e o currículo atualizado para facilitar o atendimento.

É possível acessar os serviços de novos cadastros, atualização de dados cadastrais e o preenchimento do currículo digital de forma on-line. O Sine disponibiliza ainda dois links, especialmente, para novo cadastro e/ou atualização cadastral: encurtador.com.br/oGMV1. Para cadastrar o currículo online o link é https://forms.gle/ 8Jt2mN2NQsXFsoWc7

Para agilizar o atendimento é importante que os campos sejam completamente preenchidos, com todas as informações solicitadas no formulário. Para as demandas do seguro desemprego, os trabalhadores podem agendar o atendimento pelo telefone (83) 98856-1567.

Estão à disposição dos trabalhadores em Campina Grande as seguintes vagas:

Açougueiro (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 3 vagas

Ajudante de carga e descarga (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência em carteira) 5 vagas

Ajudante de motorista (ensino médio incompleto + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Almoxarife (ensino médio completo + 6 meses de experiência na área de construção civil) 1 vaga

Analista de desenvolvimento de sistemas (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Analista de recursos humanos (ensino superior completo em administração ou ciências contábeis ou recursos humanos + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Atendente de mesa (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 6 vagas

Auxiliar administrativo (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Auxiliar contábil (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 2 vagas

Auxiliar de almoxarifado (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Auxiliar de confeiteiro (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Auxiliar de cozinha (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 7 vagas

Auxiliar de garçom (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 2 vagas

Auxiliar de limpeza (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência em carteira) 8 vagas

Auxiliar de marceneiro (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Auxiliar de padeiro (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Auxiliar de pizzaiolo (ensino médio incompleto + 6 meses de experiência em carteira) 2 vagas

Auxiliar Técnico em refrigeração (ensino técnico completo + 6 meses de experiência em conserto de geladeiras) 1 vaga

Barman (ensino médio incompleto + 6 meses de experiência em carteira) 2 vagas

Carpinteiro de formas (concreto) (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência em carteira de trabalho + disponibilidade para viagens e pernoite em local de trabalho) 2 vagas

Chefe de serviços de limpeza (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Churrasqueiro (ensino médio incompleto + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Cozinheiro industrial (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 5 vagas

Designer gráfico (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Empregado nos serviços domésticos (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 2 vagas

Estoquista (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 3 vagas

Mecânico lubrificador de manutenção industrial (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 4 vagas

Motorista carreteiro (carteira de motorista categoria D + 6 meses de experiência em carteira) 2 vagas

Oficial de serviços gerais (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 4 vagas

Operador de acabamento gráfico industrial (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Operador de máquina copiadora (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira + conhecimentos em informática) 1 vaga

Pedreiro (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência em carteira) 25 vagas

Polidor de veículos (escolaridade não exigida + experiência comprovada por declaração) 1 vaga

Promotor de vendas (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 3 vagas

Servente de obras (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência em carteira) 10 vagas

Supervisor de atendimento ao cliente (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 2 vagas

Técnico ambiental (ensino técnico completo + 6 meses de experiência em construção civil) 1 vaga

Técnico em edificações (ensino técnico completo + 6 meses de experiência em construção civil) 1 vaga

Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médicos hospitalares (ensino técnico completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Vendedor interno (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 5 vagas

Vendedor pracista (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 4 vagas.

Fonte: Codecom