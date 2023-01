Tentativa de homicídio é registrada no Bairro do Jatobá, em Patos, neste domingo (15); veja

Tentativa de homicídio é registrada no Bairro do Jatobá, em Patos, neste...

No final da manhã deste domingo, dia 15 de janeiro, ocorreu uma tentativa de homicídio na Rua Rossevelt Gomes, no Bairro Jatobá, em Patos. Guarnições do 3º Batalhão de Polícia Militar e equipes do SAMU foram acionadas para averiguar o fato.

Segundo as primeiras informações divulgadas, um homem foi alvejado por disparos que foram efetuados por um indivíduo ainda não identificado. Trata-se de Edglei Martins de Araújo, de 41 anos, conhecido na região por Buguinha. Edglei Martins estava em uma residência localizada em uma travessa da Rua Rossevelt Gomes. O criminoso adentrou no lugar e efetuou os disparos contra a vítima.

Após disparar contra a vítima, o suspeito tomou destino ignorado. Edglei Martins ficou no chão e gritando por ajuda. A vítima foi socorrida ainda com vida para o Hospital Regional de Patos. De acordo com informações liberadas, Edglei Martins encontra-se em estado de saúde gravíssimo, devido aos ferimentos de bala.

Guarnições do 3º BPM fizeram a segurança da localidade e realizam diligências com o intuito de localizar o criminoso.

Fonte: Blog do Jordan Bezerra