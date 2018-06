Treze vence URT-MG nos pênaltis e se classifica para oitavas de final

O Treze se classificou para as oitavas de final da Série D, após bater a equipe da URT-MG nas cobranças de pênalti, no estádio Presidente Vargas, em Campina Grande, na tarde deste sábado (8). O jogo terminou empatado em 1×1 no tempo regulamentar. Ceará marcou para o Galo e Léo Fioravanti empatou para a equipe mineira. Nos pênaltis brilhou a estrela do goleiro Mauro Iguatu, que defendeu três cobranças.

Agora, o Treze espera o vencedor do confronto entre o Novo-MS e Iporá-GO, que se enfrentam neste domingo (10). Na primeira partida, o jogo terminou empatado em 2×2.

O jogo

O Treze começou mais ofensivo e buscando o resultado logo nos primeiros minutos, como era de se esperar. E logo aos 10 minutos do primeiro tempo Max Samurai teve a primeira grande chance do jogo. O atacante aproveitou falha da zaga da URT, invadiu a área, mas foi desarmado. Mas o time mineiro não demorou a responder. Aos 12 minutos, o meio-campista Ian Augusto recebeu dentro da área e obrigou o goleiro Mauro Iguatu a fazer grande defesa e salvar o Galo.

O time paraibano seguiu na pressão e aos 32 minutos, o atacante Max Samurai teve mais uma chance de abrir o marcador. Após escanteio, o trezeano testou com vontade, mas a bola foi para fora. A partir daí até o fim do primeiro tempo, o jogo seguiu com o Galo da Borborema tentando jogadas de ataque e a URT se limitando a defesa.

O Treze veio para o segundo tempo com mudanças. Marcelinho Paraíba retornou após ter prisão decretada e ‘sumiço’. Mas quem começou melhor foi a URT, que logo aos dois minutos assustou a torcida trezeana. Rafael Oller chutou forte e Mauro Iguatu salvou o Galo novamente. O Treze tenta a resposta e assusta com chute de fora de área de Marcelinho Paraíba.

A partir daí, o Galo passou a pressionar a equipe mineira que se defendia como podia. Porém, aos 17 minutos a pressão surtiu efeito. Após bela jogada, o atacante Ceará bateu cruzado para colocar o Treze na frente.

Com o gol, a torcida embalou o Galo da Borborema que continuou pressionando o time mineiro, que não conseguia reagir. Aos 26 minutos Marcelinho fez jogada com o atacante Leilson e mandou por cima. O jogo seguiu com o Treze em cima, até os 48 minutos do segundo tempo, quando no apagar das luzes, o zagueiro Léo Fioravanti subiu mais alto que a zaga alvinegra após escanteio e empatou a disputa, levando a decisão para os pênaltis.

Pênaltis

Nas penalidades, brilhou a estrela do goleiro Mauro Iguatu, que defendeu três cobranças e garantiu a classificação do Galo.

