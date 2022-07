UFPB dispõe de 920 vagas para exame de proficiência em língua estrangeira

Quem deseja obter Declaração de Proficiência em Leitura em Língua Estrangeira para participar em seleções de Programa de Pós-Graduação tem como opção o Instituto de Estudos Linguísticos e Culturais (InELC) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

No período de 21 de julho a 07 de agosto estarão abertas as inscrições para o exame de proficiência em leitura em língua estrangeira, que se destina a verificar a habilidade de leitura de candidatos e alunos de Programas de Pós-Graduação nas línguas estrangeiras inglês, francês e espanhol.

São ofertadas 920 vagas. Destas, 420 terão isenção da taxa de inscrição, sendo 250 para candidatos regularmente matriculados em programas de pós-graduação da UFPB; 50 vagas para candidatos inscritos no CadÚnico; 50 vagas para servidores da UFPB; e 70 vagas para cotas raciais. As demais 500 vagas estarão disponíveis para o público em geral pagante, pelo valor de R$100.

De acordo com a professora Andrea Silva Ponte, Diretora do InELC, candidatos a Programas de pós-graduação de outras universidades também podem realizar o exame promovido pela UFPB.

“Há uma série de processos que solicitam a necessidade de comprovação de proficiência em leitura em língua estrangeira, principalmente os programas de pós-graduação, não só na UFPB. Esse é um exame que já é realizado na UFPB há muitos anos, antes pelo DELEM agora pelo Instituto. Ele atende não só a alunos e candidatos a programas da UFPB, mas também para outras universidades”, disse.

Os candidatos que desejam solicitar a isenção da taxa de inscrição devem realizar a inscrição entre os dias 21 e 24 de julho, no site do instituto. Após a análise das solicitações será divulgada uma lista, no dia 02 de agosto, com os candidatos isentos da taxa de inscrição. As inscrições para o público geral ocorrem entre os dias 03 e 07 de agosto, também no site do InELC.

O candidato que precisar de assistência especial no dia de realização do exame deverá indicar, no ato da inscrição, o tipo de assistência necessária, anexando cópias dos documentos, em arquivo PDF, dos documentos que julgar necessários para a análise da solicitação.

As candidatas que tiverem necessidade de amamentar durante a realização do Exame deverão preencher o campo de assistência especial no formulário de inscrição e levar um(a) acompanhante que será responsável pela criança.

Com duração de duas horas, o Exame de Proficiência em Leitura em Língua Estrangeira realizado pelo InELC compreenderá uma prova com 10 questões objetivas de interpretação de textos na língua objeto de avaliação. Cada questão equivale a um ponto, não sendo permitido o uso de dicionário ou qualquer outra fonte de consulta.

As provas serão aplicadas no Campus I da UFPB, em João Pessoa, em local a ser divulgado pelo InELC. No dia 23 de setembro será aplicada a prova de francês, no dia 24 será a vez das provas de espanhol e inglês. O resultado do exame será divulgado em 17 de outubro.

Sobre o InELC

Instituto de Estudos Linguísticos e Culturais é órgão suplementar da Reitoria, com sede no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA).

O instituto iniciou suas atividades em março de 2022, sob a Direção de Andrea Ponte e Vice-direção de Claudia Caminha Lopes Rodrigues, com objetivo primordial de contribuir para a democratização do acesso ao conhecimento de línguas, literaturas e culturas, por meio de uma estrutura voltada para o desenvolvimento da política e planejamento linguísticos no âmbito da Instituição, por meio de programas, projetos e ações que possibilitem o acesso da comunidade acadêmica a diferentes línguas e culturas em diferentes espaços.

Visa contribuir para o fortalecimento e divulgação de uma série de ações que já funcionam dentro da UFPB, como a realização de cursos de idiomas, português como escrita acadêmica, ações de cultura e exames de proficiência, além de criar um espaço para o desenvolvimento de futuras atividades, projetos e parcerias.

As atividades são coordenadas e conduzidas por docentes dos departamentos do CCHLA e do Centro de Ciências Aplicadas e Educação (CCAE) diretamente envolvidos: Departamento de Línguas Estrangeiras Modernas, Departamento de Línguas de Sinais, Departamento de Mediações Interculturais, Departamento de Língua Portuguesa e Linguística, Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas e Departamento de Letras.

Fonte: Ascom da UFPB