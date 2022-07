Mulher é presa suspeita de espancar e torturar enteada adolescente com serrote e pedaço de madeira com pregos, em João Pessoa

By

Mulher é presa suspeita de espancar e torturar enteada adolescente com serrote...

Uma mulher suspeita de espancar e torturar a enteada de apenas 14 anos, na noite desta segunda-feira (14), no Bairro das Indústrias, em João Pessoa. A Polícia Militar foi acionada por vizinhos.

Os policiais chegaram no imóvel onde ocorreram as agressões e identificaram diversas marcas no corpo da vítima, principalmente na cabeça e braços. A mulher de 40 anos e a adolescente de 14 foram encaminhadas para a Central de Polícia.

Em depoimento, a adolescente de 14 anos alegou que também sofreu tortura. No local, foram encontrados um pedaço de madeira com pregos e um pequeno serrote, que seriam utilizados nos atos de violência.

O pai da adolescente foi identificado como um presidiário, contra quem pesa uma medida protetiva solicitada pela mulher. A mulher ficou detida na carceragem da Central e aguarda audiência de custódia. O Conselho Tutelar foi acionado e acolheu a vítima adolescente, que deve receber encaminhamento.

A delegada Amim Oliveira, da Delegacia da Mulher, informou em entrevista que “os golpes eram direcionados à cabeça da vítima. A menina tem vários ferimentos nos braços e cabeça. A jovem também relatou que sofre as agressões desde o mês de fevereiro, quando passou a ficar só com a mulher dentro de casa”.

