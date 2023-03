URGENTE: Morre Manoel Júnior, prefeito de Pedras de Fogo aos 59 anos

By

O prefeito de Pedras de Fogo (PB), Manoel Júnior, morreu na tarde desta terça-feira (28). O político estava internado na UTI de um hospital particular de João Pessoa. Ele realizava um tratamento contra um câncer no pâncreas há quase um ano e foi internado na Quarta-Feira de Cinzas para ser submetido a sessões de quimioterapia e radioterapia, devido uma piora no quadro de saúde.

Manoel Alves da Silva Junior, comemorou no último dia 21, 59 anos.

Em junho de 2022 Manoel Junior anunciou a sua cura de um câncer no intestino. Ele se tratou da doença em São Paulo passando por sessões de quimioterapia. Com a notícia da cura, a população saiu às ruas de Pedras de Fogo em carreata, na época, para comemorar a notícia.

Manoel Júnior

Formado em medicina pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e pós-graduado em cirurgia geralpelo Hospital Getúlio Vargas, foi prefeito de Pedras de Fogo por três mandatos, deputado estadual da Paraíba, vice-prefeito de João Pessoa e exerceu por três mandatos consecutivos o cargo de deputado federal pelo estado da Paraíba.

Foi também administrador do Hospital Distrital de Pedras de Fogo, entre 1987 e 1988, presidente da Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, de 1997 a 2002, e secretario-geral da Confederação Nacional dos Municípios, de 1998 a 2002.

Nas eleições municipais de 2016, candidatou-se a vice prefeito da capital paraibana, na chapa encabeçada pelo então prefeito, Luciano Cartaxo, o qual tentava a reeleição, saindo vencedores logo em primeiro turno. Em 30 de dezembro de 2016 anuncia a renúncia do cargo de Deputado Federal para assumir, pela segunda vez, o cargo de vice-prefeito de João Pessoa.

Nas eleições de 2018, filiado ao Partido Social Cristão, voltou a ser candidato a deputado federal e obteve 30.311 votos, não conseguindo êxito.

Foi eleito novamente prefeito do município de Pedras de Fogo, nas eleições de 15 de novembro de 2020, pelo Partido Solidariedade, com 52,03% dos votos válidos, correspondeste a 9.789 votos no total.

