Vereador campinense queria prorrogação de mandatos, mas sem remuneração

Na sessão de terça-feira última do Legislativo campinense, o vereador João Dantas (PSD) defendeu a prorrogação do mandato dos vereadores por dois anos, em função da pandemia do coronavírus.

Mas fez uma sugestão adicional: nesse período suplementar, os edis não teriam direito a remuneração.

Conforme Dantas, existe no Brasil uma “indústria da eleição”, tal como a ‘indústria da seca’, que não permite mudança no calendário eleitoral de cada biênio, mesmo que ocorram catástrofes, como a atualmente em curso mundialmente.

Fonte: Paraíba Online