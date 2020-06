Zenóbio Toscano, prefeito de Guarabira, morre aos 74 anos após sofrer um AVC na Capital

O prefeito de Guarabira, Zenóbio Toscano, faleceu neste domingo (14) em João Pessoa. Zenóbio estava internado desde o dia 6 de junho, em um hospital particular da capital, e se recuperava bem da Covid-19, mas no último sábado (13) sofreu um novo Acidente Vascular Cerebral (AVC), desta vez hemorrágico, o que agravou o quadro de saúde o levando a morte.

A deputada estadual Camila Toscano, filha de Zenóbio, enviou nota a imprensa onde informa o falecimento e lamenta a perda do pai. “Ele era marido amoroso, pai dedicado, avô afetuoso e exemplo de homem público, que muito colaborou para o desenvolvimento da nossa Paraíba.”

“Queremos agradecer a todos os amigos pelas orações e o apoio dado a nossa família durante todo o tempo em que Zenóbio Toscano esteve doente. Não Temos palavras para agradecer tamanho carinho por ele e por todos nós da família. Este é um momento de muita tristeza para todos nós, pois perdemos uma pessoa querida, que amamos e que nos serve de inspiração todos os dias”, declarou Camila.

Dedicou-se a vida pública

Zenóbio Toscano nasceu em 4 de setembro, no município de Ingá, na Paraíba. Era formado em engenharia e casado com a ex-deputada estadual Léa Toscano com quem teve quatro filhos.

Na política, Zenóbio começou a vida pública sendo prefeito da cidade de Guarabira. Em 15 de novembro de 1982 foi eleito com 50,44% dos votos válidos, na disputa ao lado de Jáder Pimentel – PDS (49,09%) e Ademir Leal – PT (0,47%). Em 1990 concorre pela primeira vez a deputado estadual na Paraíba pelo PMDB, conseguindo a expressiva votação de 14.936 votos, sendo o oitavo mais votado do pleito. Em 03 de outubro de 1994 é eleito mais uma vez deputado estadual com a votação de 34.837 sendo o deputado mais votado do estado.

Em 4 de outubro de 1998 Zenóbio conquista mais uma vez uma vaga na Assembléia Legislativa do Estado. Em 2001, deixa o PMDB e filia-se ao PSDB. Em outubro de 2002 é eleito para seu quarto mandato como deputado estadual na Paraíba. Em 2006 é novamente o mais votado do Estado, para deputado, com a votação de 38.265 votos. Foi a última vez que Zenóbio disputou o cargo de deputado estadual.

Em de outubro de 2012 foi eleito prefeito de Guarabira para o mandato de 2013 – 2016 eleito com 16 mil votos. Em 2016 foi reeleito prefeito de Guarabira para o mandato de 2017-2020 com 15.609 votos, tendo que se afastar das funções após sofrer um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI).

Fonte: Portal WSCOM