20 anos mais novo que o seu irmão, Murilo parabeniza Adriano Galdino por aniversário e destaca figura paterna do deputado estadual na sua vida

By

O deputado federal eleito Murilo Galdino (Republicanos) postou um texto inspirado nas suas redes sociais parabenizando o seu irmão, Adriano Galdino (Republicanos), que completou 62 anos nesta sexta-feira (21).

Murilo, que tem 42 anos, 20 a menos que o seu irmão, destacou a figura de pai que Adriano exerceu na sua vida e também a parceria que os dois exercem na vida pública atualmente. Murilo destacou também que Adriano é o filho de Pocinhos que está conseguindo chegar mais longe em sua caminhada na vida pública.

“Hoje é o aniversário dele, que além de ser meu irmão, é uma figura paterna, é meu companheiro de jornada na vida política e é motivo de muita inspiração para todos que tem o prazer de conhecê-lo. Você é o filho de Pocinhos que chega cada vez mais longe e nos enche de orgulho. Meu desejo é comemorar essa data tão especial com você por muitos anos. Que Deus lhe abençoe cada vez mais, meu irmão. Eu te amo! Parabéns!”, postou.

Adriano, deputado estadual reeleito com maior votação na Paraíba, foi reeleito para o seu 4º mandato em sequência como representante do povo na Casa de Epitácio Pessoa. Com o seu sucesso recente, se especula que ele será protagonista de alguma chapa majoritária em 2026.

Por: Napoleão Soares