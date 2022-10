Comandante da guarda municipal do Conde é assassinado a tiros na orla de João Pessoa

O comandante da Guarda Civil do Conde, na região metropolitana de João Pessoa, foi assassinado a tiros na madrugada desta quinta-feira (20). O caso foi registrado na avenida Cabo Branco, no bairro de mesmo nome, orla da cidade. Equipes da Polícia Militar (PM) foram acionadas e o local isolado até a chegada da Polícia Civil. Via Portal T5

De acordo com o Tenente Thierry, do Batalhão Especializado em Policiamento Turístico, as guarnições faziam rondas pelo local quando foram acionadas por moradores que denunciaram os disparos. A vítima foi identificada como Sérgio Carneiro da Silva. Ele ainda chegou a bater o carro que conduzia com um poste após os disparos.

Ainda segundo as primeiras informações, Sérgio estaria ao lado de uma amiga, que não se feriu. O crime teria sido praticado por uma dupla armada, que fugiu após os disparos. Até a publicação desta matéria não haviam informações sobre a prisão dos suspeitos.