Abertas inscrições para curso gratuito de eletricidade básica predial em Campina Grande

Estão abertas as inscrições para a 9ª turma do curso de eletricidade básica predial em Campina Grande. Ao todo estão sendo oferecidas 40 vagas, sendo 30% destinadas às mulheres. O curso faz parte do programa de Voluntariado Empresarial da Alpargatas e Instituto Alpargatas, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Seduc) e o Senai.

As inscrições foram iniciadas na segunda-feira, 09 e seguem até o dia 20 de março. Para se inscrever, o interessado deve preencher os seguintes requisitos: ser maior de 18 anos de idade; não ter curso técnico na área de eletricidade; não ter nível superior na área; não estar trabalhando com a carteira assinada na área de eletricidade.

As inscrições devem ser realizadas no link (https://docs.google.com/ forms/d/e/ 1FAIpQLSdmqFI0aAEIZ9UtAJ8kI7ql NPLWztnyTTboWpr_caXAJ6geYw/ viewform). A prova de seleção, que terá questões de português, matemática e raciocínio lógico, será realizada no dia 28 de março, às 8h, no auditório do Centro de Tecnologia Educacional (CTE), mesmo prédio onde funciona o Sine Municipal. O resultado será divulgado no dia 31 de março, nas redes sociais do Instituto Alpargatas (@institutoalpargatas)

A previsão é de que o curso seja iniciado no dia 6 de abril, com aulas às segundas e sextas-feiras das 18h30 às 21h30 e carga horária de 160 horas. As aulas serão ministradas no Centro Profissionalizante Antônio de Carvalho Souza (Cepacs), na rua Sebastião Donato, 311, ao lado do Parque do Povo.

O curso é totalmente gratuito, com direito a material didático; fardamento e calçados; visita técnica; e certificação emitida pelo Senai.