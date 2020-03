MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2020: Romero autoriza processo seletivo de contratação de 290 trabalhadores temporários para a Sesuma

As equipes atuarão no Projeto Matuto Limpeza, na fiscalização do comércio informal e na manutenção da linha férrea do Trem do Forró

O prefeito Romero Rodrigues autorizou, nesta terça-feira, 10, à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente realizar, com a devida antecedência, dois processos seletivos simplificados para a contratação de 290 trabalhadores, de ambos os sexos, para ações de limpeza, fiscalização e logística no Maior São João do Mundo 2020. Mais 150 pessoas serão selecionadas para o quadro de reservas.Para o primeiro processo seletivo, estão previstas a contratação de duas equipes distintas de trabalhadores, no total de 250 selecionados: para o setor de limpeza urbana e para o serviço de fiscalização. As inscrições se iniciam na próxima segunda-feira, 16, e se encerram no dia 31 de março. O resultado será divulgado no dia 15 de maio.

Matuto Limpeza e fiscalização – Segundo explica o secretário Geraldo Nobre Cavalcanti, da Sesuma, pelo primeiro processo seletivo serão contratados temporariamente 190 trabalhadores de serviços gerais que integrarão a Projeto Matuto Limpeza. Essa equipe será responsável pela varrição, catação de sacos plásticos, pintura de meio-fio e higienização de áreas públicas, no Parque do Povo e adjacências, e também nos distritos de Galante e São José da Mata. A Prefeitura assegura fardamento, alimentação, transporte e, ao final do mês de junho, o pagamento de um salário mínimo.

Neste mesmo edital, também estão sendo ofertadas 60 vagas de fiscal, para trabalharem no disciplinamento do comércio informal, tanto em Campina Grande, como nos distritos, pelo mesmo prazo de 30 dias. Outros 30 ficarão no cadastro de reserva.

A seleção, em ambos os casos, se dará mediante aplicação de análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Os interessados deverão comparecer no horário comercial, no setor de varrição do Departamento de Limpeza Urbana, na parte superior do Parque do Povo, preenchendo a ficha cadastral disponível no local; cópias do CPF, RG, documento que informe número do PIS ou PASEP, comprovante de residência atualizado e uma foto 3×4.

De acordo ainda com o secretário Geraldo Nobre Cavalcanti, o processo compreenderá duas etapas distintas e sucessivas. Na primeira, inscrição e entrega de documentação de caráter habilitatório e o segundo, de análise documental. A contratação temporária se dará a critério e demanda da administração dos candidatos aprovados, por ordem de classificação, de forma a atender a necessidade de excepcional interesse público, não gerando direito adquirido do candidato à vaga ofertada, dependendo a contratação por parte da Sesuma.

No ato da inscrição por meio de edital, o interessado precisa informar que é alfabetizado, brasileiro ou naturalizado; ter idade mínima de 18 anos completos; estar quite com as obrigações eleitorais e militares; não haver sofrido sanção impeditiva de exercício de cargo público; possuir capacidade física e aptidão psicológica compatível às atribuições da função pretendida, e estar temporariamente desempregado.

Manutenção da linha férrea – O segundo processo seletivo terá um período de inscrição mais curto, de 23 a 27 de março, e o resultado sairá no dia 01 de abril. No caso, serão contratados 40 trabalhadores para serviços gerais e manutenção da linha férrea entre o Distrito de Galante e o Município de Campina Grande, para dar suporte a mais um edição do Trem do Forró, que está confirmado este ano. Um cadastro de reserva também haverá para este caso, com 20 pessoas na lista de espera. Os critérios serão o mesmo do primeiro processo e no mesmo local.

No ano passado, por problemas na linha férrea, sendo decidido que as últimas viagens do Trem do Forró foram suspensas, para evitar acidentes. Em 2020, serão substituídos de 3 a 4 mil dormentes.

O prefeito Romero Rodrigues já manteve entendimentos com a Agência Nacional de Transporte Terrestre-ANTT para, a partir de abril, ser iniciada a manutenção da linha ferroviária entre Campina Grande e Galante, acompanhada por técnicos da Transnordesrtina, empresa credenciada pelo governo federal. A Prefeitura auxiliará com a disponibilização da equipe de 40 homens contratados pelo processo seletivo, além de máquinas e caminhões para o serviço. A previsão é que haja conclusão dos trabalhos no dia 30 de maio, para que o percurso do trem esteja liberado para os primeiros testes com os vagões.