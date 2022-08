Adriano e Murilo dão ponta pé inicial na campanha com adesivaço em Campina Grande

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) e candidato à reeleição, deputado Adriano Galdino, e ex-secretário estadual de Articulação Política e candidato a deputado federal, Murilo Galdino, realizarão, nesta terça-feira (16), o primeiro adesivaço de campanha. O evento acontecerá na rua Sebastião Donato, ao lado do Parque do Povo, em Campina Grande, a partir das 10h.

Em vídeo nas redes sociais, Adriano convidou a população para o evento, marcando o pontapé inicial das candidaturas dos dois à ALPB e ao Congresso Nacional.

“O encontro reunirá a população, a militância aguerrida e lideranças de Campina Grande e região do Compartimento da Borborema. Será uma grande adesivaço e panfletagem nas proximidades do Parque do Povo, para que possamos começar nossa caminhada, a caminhada da vitória. São dois filhos do povo, que juntos com o nosso governador João Azevêdo haveremos de contribuir e buscar uma Paraíba melhor e mais justa para todos”, afirmou o presidente da ALPB, Adriano Galdino.

Murilo Galdino, por sua vez, destacou que Campina Grande é simbólica para sua vida pública, pois foi vereador do município e nada mais justo que dar a largada oficialmente a sua campanha na cidade.

“Fico muito feliz de no primeiro dia oficial de campanha estarmos nas ruas de Campina Grande, cidade que tanto ajudei como vereador e a partir de 2023, como deputado federal, irei ajudar ainda mais. Vamos todos juntos, com a força do povo, lutar por dias melhores, não só em Campina, mais em toda a Paraíba”, disse Murilo.