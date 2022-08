Pessoas filmam triste momento em que enorme helicóptero Mi-8 cai e explode durante resgate

Oito pessoas morreram quando um helicóptero da Polícia de Fronteira da Geórgia caiu durante uma operação de resgate no norte do país na última sexta-feira, 29 de julho.

Diversas pessoas que observavam o trabalho de resgate registraram em vídeo, estarrecidas, o triste momento em que o grande helicóptero Mi-8 perdeu o controle e caiu girando:

Vídeo: YouTube

Desenvolvido na década de 1960 pela União Soviética e ainda produzido na Rússia até o presente. Possui 18,4 metros de comprimento, 21,29 metros de diâmetro do rotor principal e capacidade para 24 passageiros.

Em comunicado emitido ainda naquele dia, a Polícia descrevia o acidente da seguinte forma:

“Hoje, perto de Gudauri, enquanto voavam com um parapente, 2 pessoas caíram numa encosta rochosa. A operação de resgate envolveu um helicóptero da Polícia de Fronteira que perdeu o controle e caiu durante o evento.

Neste momento, segundo as informações, o helicóptero contava com 4 tripulantes, além de 2 dos serviços de gestão de emergência do Ministério dos Assuntos Internos e do Ministério da Saúde, Coordenação de Emergência e Resposta de Emergência, e 2 médicos do centro de Árabi.

O Ministério do Interior continua as operações de resgate do instrutor de parapente, colegas passageiros e pessoas a bordo do helicóptero.

Uma investigação sobre violação das regras de exploração do transporte aéreo está em curso ao abrigo do artigo 275 do Código Penal da Geórgia.”

Mais tarde, o ministro do Interior, Vakhtang Gomelauri, confirmou que oito pessoas morreram e uma pessoa ficou ferida, bem como um turista estrangeiro, para quem a operação de resgate estava sendo realizada, também morreu.

Segundo o portal local Civil.ge, o ministro visitou o local do acidente e falou da necessidade de apertar os regulamentos de licenciamento dos pilotos de parapente, reclamando dos frequentes acidentes na área. Ele prometeu investigação imediata das razões do acidente do helicóptero.

Em função da trágica ocorrência, o dia seguinte foi declarado como dia de luto no país, conforme novo comunicado emitido pela Polícia de Fronteira, acompanhado de imagens de bandeiras a meio mastro:

“Pela perda do governo, 30 de julho de 2022 foi declarado dia de luto na Geórgia.

Em homenagem aos membros da tripulação, socorristas e médicos mortos no acidente do Ministério dos Assuntos Internos em Gudauri, as bandeiras do estado não são permitidas em todos os prédios administrativos do Ministério dos Assuntos do Interior.