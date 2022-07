Homens invadem sede do Campinense, rendem vigilante e destroem veículos

Um grupo de vândalos invadiu o Estádio Renatão, sede do Campinense, rendeu vigilante e destruiu quatro veículos neste domingo (3).

De acordo com comunicado no perfil oficial do time, a instituição afirma que “O Campinense não reconhece essas pessoas como torcedores e sim como bandidos. A torcida tem o direito de protestar sobre os resultados, desde que de forma civilizada.”

“O Clube registrou boletim de ocorrência e se coloca à disposição das autoridades públicas para identificação e punição aos envolvidos”, diz a nota.

Confira na íntegra abaixo: