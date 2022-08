Grave acidente na entrada de Galante deixa 1 morto e outro fica ferido

Um passageiro de carro morreu e outro ficou ferido em um acidente com uma carreta, em Campina Grande. O acidente aconteceu no inicio da tarde desta segunda-feira (8), na BR-230, na entrada de Galante.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no no km 133 da BR-230, por volta do meio dia.

De acordo com as primeiras informações o passageiro que morreu tinha aproximadamente 35 anos, o passageiro que ficou ferido, teve lesões graves e o motorista sofreu apenas escoriações