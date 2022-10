Adriano reforça importância dos servidores públicos e parabeniza a categoria pelo seu dia: “Merecem toda a nossa admiração e respeito”

By

No dia do servidor público, o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino parabenizou os trabalhadores do serviço público da Paraíba em especial os da ALPB pela passagem da data.

De acordo com Galdino os servidores são responsáveis pela promoção da cidadania e fortalecimento da democracia, além de garantir o acesso com qualidade dos serviços.

“Quero parabenizar todos os servidores públicos do estado pelo seu dia. Profissionais que são responsáveis pela promoção da cidadania e fortalecimento da democracia. Parabenizo em especial os servidores e servidoras da Assembleia Legislativa da Paraíba, que servem à sociedade, garantindo o acesso com qualidade aos serviços da Casa do Povo da Paraíba. Vocês merecem toda a nossa admiração e respeito” disse o deputado.