MAIS UMA VEZ: após nova polêmica nas redes, Cabo Gilberto não sustenta o argumento e apaga post que sugeria suspender 2º turno

No calor da emoção, o deputado federal eleito e um dos principais defensores do Bolsonarismo na Paraíba, Cabo Gilberto, tem usado suas redes sociais para tratar sobre assuntos um pouco polêmicos e, passado o afã do momento, tem recuado e apagado os posts por conta da polêmica que têm causado.

No início desta semana, ao comentar a prisão de Roberto Jefferson, Cabo Gilberto defendeu uma intervenção militar no Brasil e declarou que ao seu ver o inquérito e a prisão contra o ex-deputado eram ilegais. Ainda conforme Gilberto, em post que foi apagado pouco após ser feito, qualquer pessoa que saísse ferida da ação não seria responsabilidade de Jefferson e sim do ministro Alexandre de Moraes que determinou, segundo ele, uma prisão ilegal.

Já nessa quinta-feira (27), o deputado voltou a usar as redes sociais para polemizar, desta vez pedindo a suspensão do 2º turno.

“As eleições presidenciais precisam ser suspensas até que haja imparcialidade e paridade na disputa, está provado por A+B que houve prejuízo irreparável para o candidato BOLSONARO até o dia 30 data do segundo [turno] não haverá justiça”, disse o parlamentar.

Porém, mais uma vez o Cabo não sustentou a defesa e apagou o post do Twitter.

Fonte: Blog do Ninja