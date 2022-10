BARBARIDADE: Homem é preso suspeito de filmar estupro de criança de 4 anos

Um homem acabou preso em Acreúna, no sudoeste goiano, suspeito de estuprar uma criança de 4 anos e filmar o crime. De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), foram encontrados vídeos dos abusos sexuais no celular dele. Via Metrópoles

O mandado de prisão temporária foi cumprido pela Polícia Civil de Rio Verde, na segunda-feira (24/10), a pedido do Ministério Público e autorizado pela Justiça. O homem não teve a identidade revelada.

De acordo com o Ministério Público de Goiás (MPGO), o investigado teria estuprado a criança em um depósito próximo ao local de trabalho dele, ambiente onde algumas gravações também teriam sido feitas. Além dos vídeos, a polícia informou que há outras provas contra ele.

Ainda de acordo com a corporação, o homem e a criança não têm relação de parentesco. O caso começou a ser investigado, após recebimento de denúncia, em outubro deste ano.

Por envolver uma criança, o processo tramita na Justiça sob sigilo.

Fonte: Metropoles