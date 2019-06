Advogado acusado de tentar entrar em presídio com chips escondidos em colchão é liberado

O advogado preso no final da manhã desta terça-feira (18) acusado de tentar entrar no presídio de Segurança Máxima PB-I, no bairro de Jacarapé, em João Pessoa com chips de celulares escondidos dentro de um colchão prestou depoimento à polícia e foi liberado.

Ele contou à delegada Lidia Veloso que não sabia que existiam chips de celulares escondidos dentro do colchão que foi entregue a ele pela filha de um apenado que é seu cliente.

Apos prestar depoimento, a delegada lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência Policial (TCO) e liberou o advogado.

Fonte: paraiba.com.br