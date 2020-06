Agentes do Detran-PB atuam nos bloqueios para sensibilizar sobre a importância do isolamento

Agentes do Detran-PB atuam nos bloqueios para sensibilizar sobre a importância do...

Seguindo deliberação dos novos decretos do Governo do Estado, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB) participa, através dos agentes da Operação Lei Seca, dos bloqueios planejados para impedir a circulação de veículos em casos que não são considerados de extrema necessidade. A ação tem o intuito de diminuir a proliferação do novo Coronavírus na Paraíba.

Para isso, os agentes de trânsito e policiais militares lotados no órgão foram convocados, mas com uma atuação exclusivamente no sentido de sensibilizar esses condutores sobre a importância do isolamento social.

Segundo o major Edmilson Castro, coordenador de Policiamento e da Lei Seca do Detran-PB, “os agentes de trânsito não estão apreendendo veículos, mas só orientando e tentando conscientizar a população sobre a importância do isolamento social e de só sair de casa para casos de trabalho essencial ou de extrema necessidade”.

Nesse serviço, estão operando 36 agentes de trânsito, divididos em três equipes de 12 servidores, atuando em alguns pontos de bloqueios e rondas. O trabalho segue até o próximo dia 14.

Fonte: PB.gov