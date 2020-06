Paraíba tem quase 700 foragidos da Justiça com auxílio emergencial aprovado

A Paraíba tem 699 foragidos da Justiça que receberam o auxílio emergencial de R$ 600 do Governo Federal, de acordo com dados da Controladoria Geral da União (CGU). Eles somam-se aos mais de 27 mil procurados do Brasil que tiveram CPF aprovado para o benefício. O Tribunal de Contas da União (TCU) já notificou o governo para que se manifeste sobre as irregularidades.

A CGU, Receita Federal, Ministério da Economia e Ministério da Cidadania também foram citados para manifestação. A TV Globo mostrou no Fantástico do último domingo (31) o cenário de aprovação do auxílio emergencial para criminosos de alta periculosidade procurados pela Justiça.

Ao ClickPB, a CGU informou que “checagens vêm sendo realizadas pela CGU, em apoio ao Ministério da Cidadania, especificamente naquilo que diz respeito às informações relacionadas ao atendimento aos critérios de elegibilidade previstos na Lei que instituiu o Auxílio Emergencial, mediante cruzamento de informações disponíveis em sistemas do governo federal, bem como com informações disponibilizadas por órgãos estaduais.”

Ainda segundo informações da Controladoria Geral da União ao ClickPB, “situações de possível não elegibilidade identificadas são informadas ao Ministério da Cidadania para tratamento e decisão quanto ao eventual bloqueio/suspensão de parcelas ainda não pagas, bem como para o tratamento em relação às parcelas já pagas. Os trabalhos vêm sendo realizados de forma concomitante ao pagamento do Auxílio Emergencial, no âmbito das diferentes parcelas pagas e a pagar, e considerando, também, as novas habilitações ao benefício, que continuam ocorrendo.”]

Fonte: Click/PB