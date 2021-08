Amor Está no Ar: Mulher esfaqueia esposo, mas é perdoada na delegacia com um beijo, em Pombal/PB

Um casal foi parar na delegacia após uma discussão que terminou com uma facada no peito do esposo, nesta quarta-feira (11), em Pombal, no Sertão da Paraíba.

De acordo com as informações da polícia civil, a esposa do homem sacou a faca peixeira e efetuou o golpe, motivada por ciúmes.

O homem que recebeu a facada, identificado como Reginaldo Pereira, se recusou a prestar queixa contra sua companheira, Íris Cristina Rodrigues.

Durante entrevista a Reportagem, o homem declarou que a perdoou com um beijo.

O caso foi registrado na Delegacia de Pombal.

Fonte: Ascom